В России увеличился прожиточный минимум

По оценкам экспертов, прожиточный минимум в России с начала года вырос на 2,2% по сравнению с концом 2019-го.

По данным Минтруда РФ, величина прожиточного минимума в среднем на одного человека за первый квартал этого года составила 10 843 рубля. Так, для трудоспособного населения сумма составила 11 731 рубль, пенсионеров — 8944 рубля, а для детей — 10 721 рубль.

Как пишет РИА Новости, размер прожиточного минимума определяется правительством для оценки уровня жизни в стране. Его значение используется при разработке и реализации федеральных социальных программ, установления минимального размера оплаты труда, стипендий, пособий и других социальных выплат, а также для формирования федерального бюджета.