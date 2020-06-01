В Сердобском районе из-за маневров пьяного водителя погиб малыш

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, вечером 27 сентября сильно пьяный мужчина ехал за рулем Ford Focus. Он решил объехать пешеходов, которые шли по обочине, но он не справился с управлением, машину выбросило на встречку и на обочину с этой же стороны. Там автомобиль сбил малыша, который шел рядом с мамой, пока та везла коляску с младшим ребенком. Водитель не понял, что произошло, и поехал домой.

В результате ребенок получил травмы, не совместимые с жизнью. Он скончался в больнице.

На суде автолюбитель признал свою вину. Он сообщил, что он него ушла жена, он сильно переживал и поэтому напился. Ему назначили семь лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима с лишением прав на три года. Кроме того, мужчина должен отдать матери погибшего ребенка 2 млн рублей.

Сельчанин не согласился с приговором и попытался обжаловать его, ссылаясь на то, что у нее на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей. Однако решение оставили без изменения. Оно вступило в законную силу.