«Экспресс» станет площадкой для масштабного антивирусного бизнес-форума

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В Пензе впервые пройдет масштабный антивирусный форум «Необычное время: возможности успеха» (18+). Его проведут в режиме онлайн - в рамках недели предпринимательства России. Площадкой станет студия телеканала «Экспресс».
Цель проекта - помочь предпринимателям восстановить свой бизнес после пандемии, найти новые рынки сбыта. Спикерами выступят ведущие эксперты в сфере государственных и коммерческих закупок, а также представители крупнейших заказчиков и центров поддержки предпринимательства.
«Мероприятие будет состоять из четырех блоков, в каждом из них бизнесмены могут почерпнуть для себя полезные идеи и узнать о перспективных рынках. Один из разделов будет посвящен тому, как найти новых либо потенциальных поставщиков в режиме онлайн, другие блоки расскажут об участии в госзакупках, о закупках компании с государственным участием и коммерческих компаний», - рассказал организатор форума, генеральный директор межрегиональной специализированной организации «Ценный советник» Виталий Макаров.
Форум пройдет с 11:00 часов до 14:30. Участие - бесплатное. Трансляция будет доступна на платформе YouTube, а также на сайте zakupki.one, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.