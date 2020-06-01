«Экспресс» станет площадкой для масштабного антивирусного бизнес-форума

В Пензе впервые пройдет масштабный антивирусный форум «Необычное время: возможности успеха» (18+). Его проведут в режиме онлайн - в рамках недели предпринимательства России. Площадкой станет студия телеканала «Экспресс».

Цель проекта - помочь предпринимателям восстановить свой бизнес после пандемии, найти новые рынки сбыта. Спикерами выступят ведущие эксперты в сфере государственных и коммерческих закупок, а также представители крупнейших заказчиков и центров поддержки предпринимательства.

«Мероприятие будет состоять из четырех блоков, в каждом из них бизнесмены могут почерпнуть для себя полезные идеи и узнать о перспективных рынках. Один из разделов будет посвящен тому, как найти новых либо потенциальных поставщиков в режиме онлайн, другие блоки расскажут об участии в госзакупках, о закупках компании с государственным участием и коммерческих компаний», - рассказал организатор форума, генеральный директор межрегиональной специализированной организации «Ценный советник» Виталий Макаров.

Форум пройдет с 11:00 часов до 14:30. Участие - бесплатное. Трансляция будет доступна на платформе YouTube, а также на сайте zakupki.one, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.