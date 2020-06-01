События в цифрах: Яровой сев, капремонт, «Доброволец России-2020»

События (16+) Пензенской области в цифрах, в данных и в инфографике, подготовленные журналистами телеканала « Экспресс ».

В Пензенской области с 8 по 12 июня в региональном этапе Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России-2020» (16+) примут участие 88 человек в 14 номинациях.

На 2021–2022 годы Пензенская область запросила у фонда содействия реформированию ЖКХ на переселение 380 человек из 198 аварийных жилых помещений 194 миллионов рублей.

В 2020 году в Пензенской области капитально отремонтируют 12 спортивных залов сельских школ.

В селах Пензенской области в первой половине июня появятся две врачебные амбулатории и четыре фельдшерско-акушерских пункта.

В 2020 году из бюджета на ремонт 28 школ и четырех детских садов Пензенской области выделено 103 миллионов рублей.

В Пензенской области яровой сев проведен на площади более 910 тысяч 300 га.