Герои Победы: Удалов Иван Иванович

Неумолимая статистка свидетельствует - к концу Великой Отечественной войны, мужчин, родившихся в 1923-м, 1924-м годах, в живых остались буквально единицы. Большинство погибли в боях, отстаивая независимость Родины. Среди тех, кто не дожил до дня Победы, был и наш земляк Иван Иванович Удалов.

Он родился в 1924 году в селе Шейно Пачелмского района Пензенской области. В 1942-м призван в Красную Армию. Закончил сызранское танковое училище. С марта 1944 года на фронтах Великой Отечественной . Командуя самоходным орудием отличился во время освобождения Львовской области Украинской ССР. В боях под городом Броды его экипаж уничтожил шесть танков, большое количество живой силы противника. 28 марта 1944 года, замаскировав свою самоходку, он из засады атаковал противника. В этом бою, подбив шесть бронированных машин, Иван Удалов погиб. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно.