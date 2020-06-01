Пензенский психолог рассказал об эмоциональном воспитании

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На телеканале «Экспресс» вышел новый выпуск утренней рубрики «ПСИХОЛОГиЯ» (16+).
За последнее десятилетие ученые выяснили, что успех и счастье во всех сферах жизни, в том числе - в семейных отношениях, определяется осознанием своих эмоций и способностью справляться со своими чувствами. Родители учат ребенка умению справляться с взлетами и падениями. Они разрешают ему выражать свои отрицательные эмоции. Они используют эмоциональные моменты, чтобы научить его важным жизненным урокам и построить с ним более близкие отношения.
В новом выпуске рубрики «ПСИХОЛОГиЯ» речь пойдет об эмоциональном воспитании и ошибках родителей.