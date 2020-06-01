В больнице им. Бурденко сообщили о первой смерти сотрудника от Covid-19

Вечером 3 июня в Instagram-аккаунте областной больницы им. Бурденко появилась информация о том, что в медучреждении произошел первый случай смерти сотрудника.

«Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко с глубоким прискорбием сообщает, что произошел первый случай смерти нашего медицинского сотрудника.После продолжительного лечения умерла Кодилова Инна Геннадьевна - младшая медицинская сестра по уходу за больными приемного отделения больницы. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная тяжелой формой пневмонии. Руководство и весь коллектив нашей больницы выражают искренние слова соболезнования семье и родственникам», - написали в аккаунте больницы.

В медучреждении также отметили, что 29 июня ей бы исполнился 51 год. У Инны Кодиловой остались муж и двое взрослых детей.

«В памяти коллег Инна Геннадьевна останется жизнерадостным, веселым, отзывчивым и добрым человеком. Скорбим вместе... Вечная память!» - сообщили сотрудники больницы в Instagram.

Ранее также стало известно о том, что 3 июня ушла из жизни медсестра-анестезист палаты интенсивной терапии гериатрического отделения госпиталя ветеранов войн Татьяна Белоконева.