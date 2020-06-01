Covid-19. В Пензенской области скончались два человека

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила о смерти пациентов с коронавирусом.

Скончались мужчина 1956 года рождения и женщина 1970 года рождения.

«Причина их смерти - коронавирусная инфекция, осложнение – пневмония», - рассказала пресс-секретарь.

Также она добавила, что у пациентки были сопутствующие заболевания – ожирение третьей степени и артериальная гипертензия.

За все время в Пензенской области скончались 24 человека с коронавирусом. Инфекция зафиксирована у 2585 людей (по данным на 3 июня). Из них выздоровели 2132.