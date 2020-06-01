Городищенец забил знакомую и бросил умирать на улице

33-летнего жителя Городищенского района Пензенской области осудили за жестокое избиение женщины, оставление ее в опасности и кражу.

По данным следствия, 27 ноября городищенец приехал к брату в Сердобский район. Вечером в доме собралась компания, все выпивали. Ночью гость пошел к знакомой, чтобы попросить алкоголь в долг. Но та отказала и якобы оскорбила.

«Мужчина, разозлившись, повалил ее на землю и начал избивать, нанося множественные удары ногами по голове, телу, рукам и ногам и не менее одного удара приисканным на месте происшествия молотком по голове», - сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

В момент избиения женщина потеряла сознание. Негодяй оттащил ее к надворным настройкам, снял золотую цепочку. Потом зашел в ее дом, стащил телевизор, кошелек с деньгами, мобильный и ушел.

В ту ночь на улице было холодно. В итоге 51-летняя женщина, которая с травмами лежала на земле, погибла от переохлаждения организма.

Суд приговорил жителя Городищенского района к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.