Пензенцы сообщили о серии поджогов машин в Арбеково

В Сети появились снимки сгоревшего автомобиля. Жители Пензы утверждают, что это поджог.

«Третий поджог на ночь. Проспект строителей, 8», - сообщил подписчик группы «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно полыхающую отечественную легковушку. Затем очевидцы выложили снимки последствий пожара. По словам автора поста, авто подожгли, а перед этим вскрыли передние двери.

Снимки сгоревшей легковушки на улице Онежской также появились в Сети.

Официальной информации о произошедшем пока нет.