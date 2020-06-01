Скончался протоирей Сердобской епархии, у него был коронавирус

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Пресс-служба Сердобской епархии сообщила о смерти протоирея Валерия Волкова.
«2 июня от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался протоиерей Валерий Волков, клирик Сердобской епархии», - рассказали служащие епархии.
Протоиерей Валерий был благочинным Наровчатского церковного округа, настоятелем Покровского собора села Наровчат.
Напомним, 2 июня сообщалось о смерти двух пациентов с коронавирусом – мужчины и женщины.