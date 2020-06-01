Россияне в самоизоляции начали активнее тратиться на игры

Жители России весной потратили на игровые сервисы на 71% больше, чем в тот же период годом ранее. Об этом сообщают «Известия».

Средний чек за весну вырос почти наполовину (+44%). Он колебался от 324 до 643 рублей в зависимости от региона.

Самыми активными геймерами становились жители тех регионов, где раньше, чем в других были приняты ограничительные меры в связи с борьбой с COVID-19: это Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградская и Нижегородская области, а также Краснодарский край.

«То, что россияне стали больше тратить на онлайн-контент во время пандемии — в целом, неудивительный вывод. Сотни тысяч людей самоизолируются дома, а по вечерам нужно себя как-то развлекать», — отметил заместитель генерального директора одной из платежных систем по коммерческим вопросам Александр Агаков.