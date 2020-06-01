На «Экспрессе» организуют антивирусный онлайн-форум для бизнесменов

В Пензе на площадке телеканала «Экспресс» 4 июня организуют антивирусный форум «Необычное время: возможности успеха» (18+).

В пресс-центре регионального правительства уточнили, что он необходим для того, чтобы обратить внимание бизнеса на рынок государственных, муниципальных и корпоративных закупок, а также на то, что подобная система - возможность найти новых поставщиков.

В мероприятии примут участие ведущие спикеры страны. Они поделятся инструментами и расскажут о том, как можно перезапустить свой бизнес, найти новых покупателей и поставщиков.

Онлайн-форум стартует в 11:00, завершится он в 14:30. Участие – бесплатное. Желающим нужно только пройти по ссылке. Также трансляция будет идти на YouTube.

Отмечается, что организационную и техническую поддержку форума осуществляют департамент СМИ Пензенской области и телеканал «Экспресс».