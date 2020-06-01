Пензенец встретил на трассе необычного мужчину. ФОТО

В одной из пензенских групп социальной сети «ВКонтакте» разметили фотографию мужчины, который удивил пользователей.

«Идет из Саратова по направлению в Пензу», - пояснил автор поста.

На снимке изображен человек, который двигается по обочине дороги. Впереди него едет необычная «тележка», груженная вещами. Она увешана плакатами патриотического содержания: «Мы вместе», «Вахта памяти», «Слава народу-победителей».

Подробностей о том, куда именно направляется мужчина, нет.