Пензенец встретил на трассе необычного мужчину. ФОТО

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В одной из пензенских групп социальной сети «ВКонтакте» разметили фотографию мужчины, который удивил пользователей.
«Идет из Саратова по направлению в Пензу», - пояснил автор поста.
На снимке изображен человек, который двигается по обочине дороги. Впереди него едет необычная «тележка», груженная вещами. Она увешана плакатами патриотического содержания: «Мы вместе», «Вахта памяти», «Слава народу-победителей».
Подробностей о том, куда именно направляется мужчина, нет.