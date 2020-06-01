Более половины выпускников вузов хотят работать удаленно

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Большинство выпускников российских вузов хотело бы устроиться на удаленку, сообщают «Известия», ссылаясь на результаты опроса.
Так, 55% опрошенных заявили, что хотят работать удаленно, но с возможностью по желанию или по необходимости приезжать в офис. Исключительно дистанционную занятость рассматривают 5% респондентов, еще 40% предпочтут работать только в офисе.
Говоря о профиле организации, по 25% выпускников хотят трудиться на госслужбе или в корпорации. Еще 20% заинтересованы в работе на компании малого или среднего бизнеса, а 21% сами хотят стать предпринимателями. Наименее популярными вариантами ответа был стартапы, заводы и фабрики.
Эксперты сомневаются, что выпускники смогут найти вакансии с возможностью удаленной занятости. По словам специалистов, сегодняшний удаленный режим является вынужденным из-за пандемии коронавируса. Кроме того, качество выполняемой работы удаленно для многих бизнесменов под вопросом.