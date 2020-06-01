Более половины выпускников вузов хотят работать удаленно

Так, 55% опрошенных заявили, что хотят работать удаленно, но с возможностью по желанию или по необходимости приезжать в офис. Исключительно дистанционную занятость рассматривают 5% респондентов, еще 40% предпочтут работать только в офисе.

Говоря о профиле организации, по 25% выпускников хотят трудиться на госслужбе или в корпорации. Еще 20% заинтересованы в работе на компании малого или среднего бизнеса, а 21% сами хотят стать предпринимателями. Наименее популярными вариантами ответа был стартапы, заводы и фабрики.

Эксперты сомневаются, что выпускники смогут найти вакансии с возможностью удаленной занятости. По словам специалистов, сегодняшний удаленный режим является вынужденным из-за пандемии коронавируса. Кроме того, качество выполняемой работы удаленно для многих бизнесменов под вопросом.