Пензенцы в ближайшее время смогут отправиться на Черное море

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В стране назвали сроки открытия пляжей Краснодарского края и Крыма для туристов. Пензенцы могут уже собирать чемоданы.
Российский юг сможет принимать отдыхающих в течение ближайших двух недель. Об этом рассказала начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова, пишет ТАСС.
В настоящее время совместно с Роспотребнадзором дорабатываются дополнительные требования.
Специалист также отметила, что граждане из-за ограничительных мер стали чаще посещать дикие пляжи. Поэтому сложно все взять на контроль.