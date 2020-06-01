В Пензе утром 4 июня на ряде улиц отключили воду

В Пензе утром 4 июня из-за аварии на сетях, расположенных в районе ул. Краснодарской, 33, отключили холодную воду в ряде микрорайонов.

В частности, по данным ресурсоснабжающей организации, воды нет:

- в Спутнике: ул. Олимпийская, Звездная, Изумрудная, Светлая, Радужная, Алая, Фонтанная;

- в Междуречье: ул. Полтавская и пр-д, Саврасова, Айвазовского, Васнецова, Брюллова, Федотова, Кустодиева, Левитана, Чиликанова, Рузляева, Рокотова, Крамского, Боровиковского, Локтионова, Берсенева, Кузнецова, Мутовкина, Левицкого, 2й пр. Левицкого, Яфарова, Аргунова, пр. Крамского, Горюшкина-Сорокопудова, Тропинина;

- на ГПЗ-24: ул. Антонова;

- в Сосновке: ул. Измайлова, Садовое кольцо, Добролюбова, Пилотная, Живописная, пр. Живописный, Тенистая, пр. Тенистый, Шишкина, Столыпина. Баженова, Крымская, Бунина, Достоевского, проезды Достоевского;

- на Маяке: ул. Тарханова, Стадионная, Зарубина , пр-ды Зарубина, Парковая;

- в Нахаловке: ул. Чернышевского, Свободы и пр-ды Свободы, ул. Хользунова, Серова, Столярная и пр-д, Черкасова, 1й, 2й Порядок, Пересеченная и пр-д, Ново-Нейтральная, Кошевого и пр-ды, Тюленина, Парижской Коммуны, Нейтральная, Суходольная и проезды;

- в Манчжурии: ул. Авиационная, Лагерная, Маяковского, Киевская, Береговая, Пензенская, Коробкова, Перекоп, Планетная и проезд, Демьяна Бедного и проезды, Санитарная и пр-ды, Рязанская, Пархоменко, Стрельбищенская, Перовской, Ново-Казанская, Казанская, Дегтярная, Станюковича, Славянская и проезды, Проточная;

- на Бугровке;

- на Шуисте: ул. Димитрова и проезд, Проезжая, Коллективная, Складская, Складской переулок, Красносельская;

- в Согласии: ул. Р. Люксембург, Каменская, Омская, Марата, Согласие, Касторная, Светлая, Калужская и проезды, Поимская и проезд;

- в районе «Биосинтеза»: ул. К. Цеткин, Долгорукова, Дружбы, Медицинская;

- в Терновке: Терновского, 170-192.

«Подача водоснабжения будет восстановлена после завершения ремонтных работ. К объектам социального назначения и многоквартирным жилым домам (по заявкам УК и ТСЖ) будет организован подвоз воды», - отмечают в ресурсоснабжающей организации.

Вопросы можно уточнять по номеру круглосуточной аварийно-диспетчерской службы этой организации - 32-13-50.