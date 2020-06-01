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04.06.2020г.
В Пензе утром 4 июня на ряде улиц отключили воду

В Пензе утром 4 июня на ряде улиц отключили воду

Чт, 04.06.20 10:10
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В Пензе утром 4 июня из-за аварии на сетях, расположенных в районе ул. Краснодарской, 33, отключили холодную воду в ряде микрорайонов.

В частности, по данным ресурсоснабжающей организации, воды нет:

- в Спутнике: ул. Олимпийская, Звездная, Изумрудная, Светлая, Радужная, Алая, Фонтанная;

- в Междуречье: ул. Полтавская и пр-д, Саврасова, Айвазовского, Васнецова, Брюллова, Федотова, Кустодиева, Левитана, Чиликанова, Рузляева, Рокотова, Крамского, Боровиковского, Локтионова, Берсенева, Кузнецова, Мутовкина, Левицкого, 2й пр. Левицкого, Яфарова, Аргунова, пр. Крамского, Горюшкина-Сорокопудова, Тропинина;

- на ГПЗ-24: ул. Антонова;

- в Сосновке: ул. Измайлова, Садовое кольцо, Добролюбова, Пилотная, Живописная, пр. Живописный, Тенистая, пр. Тенистый, Шишкина, Столыпина. Баженова, Крымская, Бунина, Достоевского, проезды Достоевского;

- на Маяке: ул. Тарханова, Стадионная, Зарубина , пр-ды Зарубина, Парковая;

- в Нахаловке: ул. Чернышевского, Свободы и пр-ды Свободы, ул. Хользунова, Серова, Столярная и пр-д, Черкасова, 1й, 2й Порядок, Пересеченная и пр-д, Ново-Нейтральная, Кошевого и пр-ды, Тюленина, Парижской Коммуны, Нейтральная, Суходольная и проезды;

- в Манчжурии: ул. Авиационная, Лагерная, Маяковского, Киевская, Береговая, Пензенская, Коробкова, Перекоп, Планетная и проезд, Демьяна Бедного и проезды, Санитарная и пр-ды, Рязанская, Пархоменко, Стрельбищенская, Перовской, Ново-Казанская, Казанская, Дегтярная, Станюковича, Славянская и проезды, Проточная;

- на Бугровке;

- на Шуисте: ул. Димитрова и проезд, Проезжая, Коллективная, Складская, Складской переулок, Красносельская;

- в Согласии: ул. Р. Люксембург, Каменская, Омская, Марата, Согласие, Касторная, Светлая, Калужская и проезды, Поимская и проезд;

- в районе «Биосинтеза»: ул. К. Цеткин, Долгорукова, Дружбы, Медицинская;

- в Терновке: Терновского, 170-192.

«Подача водоснабжения будет восстановлена после завершения ремонтных работ. К объектам социального назначения и многоквартирным жилым домам (по заявкам УК и ТСЖ) будет организован подвоз воды», - отмечают в ресурсоснабжающей организации.

Вопросы можно уточнять по номеру круглосуточной аварийно-диспетчерской службы этой организации - 32-13-50.

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29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
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