Пензенцам напомнили официальные источники данных по коронавирусу

Жителей Пензенской области призывают верить только официальным источникам, где ежедневно публикуют данные о распространении коронавирусной инфекции.

Ситуацию, связанную с распространением инфекции, контролирует оперативный штаб региона.На его «Яндекс-канале» оперативно публикуется вся информация. Официальные группы есть также в соцсетях: «ВКонтакте», Instagram, мессенджере Viber.

На сайте правительства Пензенской области создан спецраздел, посвященный коронавирусу - pnzreg.ru/news/koronavirus. Данные публикуют и в официальной группе Пензенской области ВК. За российской статистикой можно следить на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, в непростое из-за сложившейся эпидобстановки время участились случаи распространения фейковой информации. Специализированные ведомства следят за этим, однако что-то успевает просочиться в информационное поле. Поэтому граждан просят доверять только проверенным источникам.