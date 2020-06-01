А не купить ли домик в деревне?

Пензенцы готовы сменить городской комфорт на неприхотливый быт в деревне. Свежий воздух, наполненный дурманящим ароматом, утренняя роса и упоительное счастье от того, что даже во время пандемии можно сколько угодно гулять в ближайшем лесу или нежиться на заросшей травами лужайке. Именно такой многим горожанам представляется сельская жизнь. Коронавирус неожиданно для всех окрасил деревенский быт в романтические цвета.

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По прогнозам института аграрных исследований при Высшей школе экономики, почти треть жителей России хотят переехать жить в сельскую местность. Их даже не пугают бездорожье и отсутствие привычных городских развлечений. Похоже, пандемия может сыграть положительную роль для сел, вдохнув в них новую жизнь. Впрочем, не все эксперты разделяют этот оптимистический прогноз. Многие считают, что процесс оттока жителей из деревень не остановить. Самый главный аргумент — отсутствие хорошо оплачиваемой работы. Крупные сельхозпредприятия решить эту проблемы не могут, потому что там применяется высокотехнологичное оборудование, справиться с которым могут только профессионалы экстра-класса. За минувший век потребность в сельскохозяйственных работниках сократилась в 30 раз.

Но! Не стоит забывать, что те же самые высокие технологии (в том числе интернет) открывают новые возможности. А коронавирус заставил россиян «переформатироваться», научившись работать на удаленке. Многие стали ближе к своей мечте — жить в деревне, а получать зарплату, как в Москве. Неудивительно, что в последнее время пензенцы активно интересуются «сельской» недвижимостью, прицениваясь к деревенским домикам.

«Несмотря на увеличение спроса, средняя стоимость предложения пока остается на прежнем уровне, — отметил сотрудник одного из пензенских агентств недвижимости Андрей. — На фоне падения доходов потенциальные покупатели ищут домики в деревне подешевле».

Мы «прогулялись» по интернет-объявлениям и вот что выяснили. Купить добротный сельский дом «совсем за дешево» не получится. Конечно, его стоимость гораздо ниже стоимости городской квартиры, но желающим перебраться в деревню он обойдется не менее чем в 450 тысяч рублей. В такую сумму, например, оценили свой покосившийся домик жители Сурска в Городищенском районе. Он небольшой (всего 45 квадратов), но зато в придачу идут 11 соток земли. На сто тысяч дороже стоит дом в селе Наумкино Шемышейского района. Серенький, неприглядный, с печкой. Но земли целых 20 соток. За такую же цену, но в более приличном состоянии, продается дом в селе Кондоль (54 квадрата на участке 15 соток). А вот в Кузнецке недвижимость дороже. Не самый новый и не самый крепкий деревянный домик продается здесь за 800 тысяч. К нему «прилагаются» восемь соток земли, баня и погреб. Но самая дорогая недвижимость «на подступах» к Пензе, например в Бессоновке. Дом из бруса площадью 106 кв. метров продают за 2 млн 300 тыс. рублей. Кирпичные коттеджи — еще дороже. Дом из кирпича в Золотаревке площадью 500 квадратов с бассейном продается за 6,5 миллиона.

Тоска по природе

Словом, цены на рынке «деревенской» недвижимости разные, дома — тоже. При желании в интернете можно найти подходящий вариант, не сильно бьющий по семейному бюджету (а он у всех разный). Отличаются и потребности, но это не мешает пензенцам строить планы на переезд в сельскую местность. Мы пообщались на эту тему с горожанами и вот что услышали.

Мнения горожан

Алексей, 35 лет, временно безработный:

«Для меня теперь главное не где жить, а будет ли применение моим рукам, будет ли постоянная работа. Если она найдется в селе, то почему бы не переехать?! Там масса преимуществ. Например, овощи и фрукты, выращенные на собственном огороде, вкусные и полезные. Также можно разбить сад и собирать яблоки, смородину, малину. Растянуть между деревьями гамак и наслаждаться тишиной и природой».

Татьяна, 31 год, мама двоих детей:

«Мы снимаем квартиру в Пензе. На покупку жилья в городе надо не менее трех миллионов. А в селе недвижимость дешевле, дороги и инфраструктура меняются в лучшую сторону. Если муж найдет подходящую работу, то переедем с удовольствием. Хочу, чтобы было свое хозяйство. Я, как бухгалтер, могла бы работать на удаленке. Чистый воздух, свежие продукты укрепляют иммунитет. Мои ребятишки давно мечтают о собаке... Да, для нашей семьи такой переезд был бы предпочтителен, но не в глухое место. В поселке должна быть хоть какая-то цивилизация: магазин, школа, почта».

Ирина, 56 лет, пенсионерка:

«Покинуть город мы с мужем можем легко. Завели бы курочек, стали бы продавать яйца или выращивать в инкубаторе цыплят. Но для меня главное, чтобы было тепло и комфортно, чтобы, как говорится, все удобства были не во дворе. В доме должен быть душ, ванная и теплые батареи. На старости лет не хочется рубить дрова и топить печку. И чтобы соседи были приветливые. Я люблю общение».

Елена, 37 лет, домохозяйка:

«А мы с мужем и тремя детьми уже переехали из города в деревню и не жалеем. Я родилась в Леонидовке, супруг — в Пензе. Серьезно заболела мама, требовался уход. Да и хозяйство было небольшое. Приняли решение переехать. Так как я деревенская, то никакой работы не боялась, бралась за все. А муж ездил поначалу в город, занимался отделкой помещений. Мамы недавно не стало. Дети подрастают. Сейчас дочь заканчивает десятый класс. Сыновьям-двойняшкам по восемь лет. Городскую квартиру сдаем. Это наш дополнительный доход. Дети ходят в сельскую школу. Учителя замечательные. Так что я совершенно не согласна с тем, что в городе образование лучше. Наоборот, здесь дочка раскрылась, начала рисовать, заниматься музыкой. Мы даже купили ей электронное пианино. У нас свое хозяйство, есть куры, козы, хотим завести теленочка. Муж сельчанам помогает ремонт делать. Это пусть небольшие, но деньги. Свой дом тоже привели в порядок. У нас теплый пол, душ, туалет — все, как в городской квартире. С медицинской помощью проблем тоже нет».

Игорь, 57 лет, предприниматель:

«Вариант загородной жизни мне интересен. Главное, уговорить жену обменять нашу благоустроенную квартиру на домик в деревне. Уехавшие из города в сельскую местность воспринимаются многими как неудачники. Или эпатажными личностями вроде Германа Стерлигова, бывшего мультимиллионера, который вывез семью в Истринский район, купил землю с фермой и, говорят, продает обитателям Рублевки молоко и «экологические» булки.

Я считаю, что жить в деревне замечательно. Хочу купить участок и построить дом по собственному проекту. Скоро люди поймут, что это экономически выгодно: конечно, можно купить за 3 — 4 миллиона квартиру в городе или вложить 500 тысяч в участок в живописном месте, построить свой дом на 120 — 130 кв. м за 1,5 — 2 миллиона. Плюс своя земля, огород, живность, рядом пруд с рыбой. Красота!»

1384 сел и деревень насчитывается в Пензенской области.

Ольга Дарвина «Наша Пенза»