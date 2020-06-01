Пензенские выпускники смогут задать вопросы о ЕГЭ врио главы Рособрнадзора

«Горячая линия» состоится 18 июня в 10:00. Ее трансляция будет вестись в прямом эфире в сообществе Рособрнадзора в соцсети «ВКонтакте», сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Выпускники смогут узнать о проведении ЕГЭ в основной и дополнительный периоды 2020 года, об изменениях в расписании и процедуре сдачи экзаменов. Также Анзор Музаев расскажет им о содержании материалов, а также о мерах защиты от короновируса во время проведения ЕГЭ. Помимо этого, школьники смогут задать вопросы об апелляции и пересдаче.

Вопросы уже сейчас можно направить на электронную почту ege2020@obrnadzor.gov.ru, а также в сообщество Рособрнадзора во «ВКонтакте». Также пензенцы смогут спрашивать о ЕГЭ в соцсети во время прямого эфира.