Известно число зараженных коронавирусом в Пензенской области на 4 июня

4 июня на официальном сайте стопкоронавирус.рф появилась официальные данные о числе зараженных в Пензенской области.

С начала наблюдений в регионе зарегистрировано 2669 заражений коронавирусом, новых случаев за сутки – 84. При этом уже 2132 пациента вылечилось, а 24 скончались.

Всего по стране выявлено 441 108 случаев заражения, прирост за сутки составил 8 831 заболевших. 204 623 человека выздоровели, а 5 384 пациента скончались.