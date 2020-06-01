Пензячка отбилась от назойливых приставаний гостя ножом

20 ноября пензячка пригласила к себе 42-летнего мужчину, с которым познакомилась недавно. Кавалер уже явился нетрезвым. Пара отужинала, употребив еще алкоголь, после этого мужчина принялся настойчиво оказывать внимание даме. Женщине это не понравилось, но гость не реагировал на просьбы прекратить.

«Тогда женщина взяла со стола кухонный нож с металлической ручкой и нанесла им один удар в ухажера, причинив тяжкий вред здоровью», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

После этого пензячка помогла раненому, вызвала «скорую» и полицию. Правоохранителям она во всем призналась. Потерпевший просил строго не наказывать знакомую.

В результате суд приговорил жительницу Пензы к трем годам лишения свободы условно.