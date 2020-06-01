Пензенским мотоциклистам напомнили о правилах поведения на дороге

С наступлением сезона на дорогах Пензы появились байкеры. На сайте мэрии опубликована памятка для них.

«Отсутствие навыков управления мотоциклами, квадроциклами, мопедами и скутерами способствует увеличению количества дорожно-транспортных происшествий», - подчеркнули в пресс-службе.

Отмечено, что часто в погоне за скоростью водители данных транспортных средств забывают, что являются самыми уязвимыми участниками движения. Важно не забывать использовать специальную экипировку – шлем и защиту для тела, чтобы минимизировать травмы в случае ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают, что мотоцикл должен быть зарегистрирован в органах ГИБДД, а у водителя в правах - открыта соответствующая категория.

Перед тем как выезжать на дорогу, следует проверить техническое состояние мотоцикла, устранить все неисправности. Водителям следует строго придерживаться правил дорожного движения.

«Нужно соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами, не выезжать на полосу встречного движения при обгоне, не пытаться проехать между близко едущими машинами в плотном потоке. Кроме того, обязательно всегда включать сигнал поворота при перестроениях, чтобы проинформировать заранее других участников движения о планируемом маневре и не допустить аварийной ситуации», - напомнили специалисты.

Инспекторы напоминают, что мопед и мотоцикл – одни из самых неустойчивых и незащищенных транспортных средств. Даже незначительные столкновения могут повлечь очень серьезные последствия.

