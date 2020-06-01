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04.06.2020г.
Пензенские предприниматели узнают секреты сохранения бизнеса

Пензенские предприниматели узнают секреты сохранения бизнеса

Чт, 04.06.20 11:37
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В Пензе на площадке телеканала «Экспресс» предприниматели из разных регионов делятся с бизнесменами советами по сохранению бизнеса в рамках антивирусного форума «Необычное время: возможности успеха» (18+).

Какие вопросы обсудят опытные бизнесмены, рассказал организатор форума, генеральный директор межрегиональной специализированной организации «Ценный советник» Виталий Макаров.

«Мероприятие посвящено поставщикам для бизнеса, будь то госзакупки или коммерческие закупки, то есть оно подходит для всех категорий бизнеса. Соответственно, оно будет состоять из четырех блоков: в первом пойдет речь о государственных муниципальных закупках, во втором – о закупках отдельных видов юридических лиц, а в третьем расскажут о коммерческих закупках по бизнесу, то есть как предпринимателям организовать закупки для себя или поучаствовать в закупках другого бизнеса. В последней секции «Мой бизнес» представители фонда поддержки предпринимательства представят свои сервисы и услуги в рамках популяризации и помощи предпринимателям», - сообщил он.

По словам Виталия Макарова, в конференции примут участие девять спикеров, которые обозначат свои темы и ответят на дополнительные вопросы.

Своим мнением о важности мероприятия поделился генеральный продюсер телеканала «Экспресс» Павел Прохоренков.

«Впервые для себя выступаю в таком необычном формате. В этот раз в четырех часовом прямом эфире на ютубе я - в роли модератора экономического мероприятия «Необычное время: возможности успеха». Спикеры будут из Пензы и других регионов. Основная тема форума – госзакупки, тендеры и конкурсы. Думаю, что сейчас время для сотрудничества с государством – это способ выжить и развиться малому и среднему предпринимательству», - подчеркнул он.

Напомним, форум начался в 11:00 и продлится до 14:30. Участие - бесплатное. Трансляция будет доступна на платформе YouTube, а также на сайте zakupki.one.

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Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
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07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
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