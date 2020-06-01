Пензенские предприниматели узнают секреты сохранения бизнеса

В Пензе на площадке телеканала «Экспресс» предприниматели из разных регионов делятся с бизнесменами советами по сохранению бизнеса в рамках антивирусного форума «Необычное время: возможности успеха» (18+).

Какие вопросы обсудят опытные бизнесмены, рассказал организатор форума, генеральный директор межрегиональной специализированной организации «Ценный советник» Виталий Макаров.

«Мероприятие посвящено поставщикам для бизнеса, будь то госзакупки или коммерческие закупки, то есть оно подходит для всех категорий бизнеса. Соответственно, оно будет состоять из четырех блоков: в первом пойдет речь о государственных муниципальных закупках, во втором – о закупках отдельных видов юридических лиц, а в третьем расскажут о коммерческих закупках по бизнесу, то есть как предпринимателям организовать закупки для себя или поучаствовать в закупках другого бизнеса. В последней секции «Мой бизнес» представители фонда поддержки предпринимательства представят свои сервисы и услуги в рамках популяризации и помощи предпринимателям», - сообщил он.

По словам Виталия Макарова, в конференции примут участие девять спикеров, которые обозначат свои темы и ответят на дополнительные вопросы.

Своим мнением о важности мероприятия поделился генеральный продюсер телеканала «Экспресс» Павел Прохоренков.

«Впервые для себя выступаю в таком необычном формате. В этот раз в четырех часовом прямом эфире на ютубе я - в роли модератора экономического мероприятия «Необычное время: возможности успеха». Спикеры будут из Пензы и других регионов. Основная тема форума – госзакупки, тендеры и конкурсы. Думаю, что сейчас время для сотрудничества с государством – это способ выжить и развиться малому и среднему предпринимательству», - подчеркнул он.

Напомним, форум начался в 11:00 и продлится до 14:30. Участие - бесплатное. Трансляция будет доступна на платформе YouTube, а также на сайте zakupki.one.