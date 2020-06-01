В Пензе задержали подозреваемого в серии поджогов машин в Арбеково

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В пензенском УМВД сообщили о задержании предполагаемого подозреваемого в серии поджогов машин.
Как сообщает пресс-служба управления, он сейчас находится в отделе полиции. Правоохранители пока не называют его личность. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, очевидцы поделились в Сети снимками нескольких сгоревших машин на разных улицах в микрорайоне Арбеково.