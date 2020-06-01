Пензенца будут судить в Кургане за спланированную махинацию с миллионами

В городе Кургане в суд передали уголовное дело в отношении пензенца. Его обвинили в покушении на мошенничество в крупном размере.

Установлено, что мужчина приехал в Курган в мае прошлого года. Он предложил местному жителю поменять 50 тысяч долларов на рубли. Раньше они уже проводили подобные операции, поэтому сомнений у мужчины не было.

Пензенец нашел офисное помещение, сделал там ремонт. Разделил комнату на две части, установив шкаф с потайной дверью. Также в столе была тумба, через которую можно было проникнуть в еще одно скрытое помещение. Кроме того, он установил в офисе блокиратор сотовой связи. В общей сложности приготовление к преступлению заняло более трех месяцев, сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

В феврале житель Пензы назначил в этом офисе встречу с курганцем, которым договаривался ранее об обмене валюты.

«Когда тот пришел на встречу, то мужчина закрыл за ним входные двери на ключ, а полученные 3 100 000 рублей убрал в тумбу стола. После под предлогом достать из шкафа необходимые для обмена доллары он открыл в нем дверь, скрылся в потайном помещении, в котором достал из тумбы переданные потерпевшим деньги и через запасной выход покинул здание», - рассказали в пресс-службе.

Однако его задержали полицейские. Оказалось, что житель Кургана боялся обмана, поэтому заранее обратился в правоохранительные органы.

Дело в отношении пензенца передали в суд. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.