В Пензенском районе женщину раздавил упавший погрузчик с картофелем

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В Пензенском районе на одном из предприятий погибла 54-летняя женщина.
По данным следствия, женщина работала весовщиком-учетчиком в организации. Вечером 29 мая она присутствовала на погрузочных работах. Из-за допущенных нарушений требований охраны труда погрузчик с картофелем упал на женщину. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.
По факту смерти работницы возбудили уголовное дело.
«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Расследование уголовного дела продолжается.