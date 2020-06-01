В Пензенском районе женщину раздавил упавший погрузчик с картофелем

В Пензенском районе на одном из предприятий погибла 54-летняя женщина.

По данным следствия, женщина работала весовщиком-учетчиком в организации. Вечером 29 мая она присутствовала на погрузочных работах. Из-за допущенных нарушений требований охраны труда погрузчик с картофелем упал на женщину. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

По факту смерти работницы возбудили уголовное дело.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.