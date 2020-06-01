В Пензенском регионе ищут пропавшего без вести жителя Иркутской области

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Пензенские правоохранители ищут пропавшего без вести жителя Иркутской области, 19-летнего Никиту Мутина.
Известно, что в октябре 2013 года мальчик ушел из квартиры в городе Усть-Илимск по адресу: ул. 50-лет ВЛКСМ, 8, но не вернулся. Следователи выяснили, что в марте 2014 года пропавший находился в городе Усолье-Сибирское среди лиц без определенного места жительства.
Приметы на момент исчезновения: на вид - 16-17 лет, рост - 160-165 сантиметров, имел худощавое телосложение, рыжие волосы, короткую стрижку с длинной челкой и карие глаза.
Пропавший был одет в черную плащевую куртку, черные трико с вертикальными белыми полосами по бокам, салатовую футболку и черные кроссовки.
Всех, кто видел пропавшего или обладает важной информацией, просят позвонить по телефонам: 8(3952) 20-46-54, 21-65-11 и 02.