Пензенцев приглашают присоединиться к челленджу в Сети

Всероссийский челлендж #РусскиеРифмы, посвященный празднованию Дня России, стартовал в начале лета. К нему могут присоединиться жители Пензенской области.

Участникам челленджа предложили прочитать стихи или отрывки из знаменитых произведений классиков русской литературы и снять это на видео. Затем ролик нужно опубликовать в одной из социальных сетей (vk.com или instagram.com), указать официальный хештег #РусскиеРифмы, затем - передать эстафету трем друзьям.

Как сообщили в пресс-центре облправительства, акция (0+) проходит с 1 по 12 июня.

Отмечено, что публикация должна содержать название произведения, указание его автора произведения, регион и название населенного пункта. Видео рекомендуют снимать горизонтально с использованием штатива.