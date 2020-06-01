Председатель пензенского избиркома рассказал подробности голосования по изменениям в Конституцию

В правительстве Пензенской области 4 июня губернатор Иван Белозерцев на встрече с общественниками и председателем областного избиркома обсудил проведение в регионе голосования по изменениям в Конституцию РФ.

«Вы знаете, что президент утвердил дату голосования по поправкам в Конституцию. Центризбирком РФ утвердил новый порядок проведения процедуры. Предложенные изменения вступят в силу, если это одобрят граждане. Нам нужно обратить внимание на безопасность, соблюдение санитарных норм в условиях пандемии коронавируса. Безопасность людей - это главная задача для нас», - сказал Иван Белозерцев.

Глава региона отметил, голосование по поправкам в Конституцию - важнейшее политическое событие.

Председатель облизбиркома Александр Синюков сообщил, что голосование будет проходить на основании специального закона.

«При пандемии нужно организовать условия для соблюдения безопасности граждан. В настоящее время уже отражаются средства защиты по районам. Вторая поставка будет с 17 по 19 июня. Основное голосование будет проводиться с 25 июня по 1 июля с 8 до 20 часов. Нет понятия «досрочное голосование». Вот эти семь дней даны на всю процедуру. Голосование непосредственно на избирательном участке будет идти и на дому», - пояснил он.

Александр Синюков отметил, что на участках будут антибактериальные коврики, термометры, антисептики, людям раздадут маски и перчатки. Обязательно соблюдение социальной дистанции. Перед началом процедуры все участки обработают дезсредствами.

«В кабине для голосования лицевой шторки не предусмотрено. Поставил галку и опустил бюллетень. Предусмотрен один вопрос. Что касается голосования на дому, здесь все члены комиссии будут обеспечены средствами защиты и дополнительно дезсредствами, будут еще защитные экраны для лица. Они будут ходить с пакетиками, где для голосующих будет лежать спиртосодержащая салфетка, маска, перчатки, ручка, бланк, заявление о том, что получил. Пензенцам принесут пакет, отдадут, потом они самостоятельно проголосуют и опустят бланк либо в подъезде, либо на выходе из дома будет контейнер. Вот таким образом будет выстроена система голосования», - заключил он.

С мнениями пензенцев по поправкам можно ознакомиться в нашем следующем разделе.