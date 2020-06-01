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04.06.2020г.
Председатель пензенского избиркома рассказал подробности голосования по изменениям в Конституцию

Председатель пензенского избиркома рассказал подробности голосования по изменениям в Конституцию

Чт, 04.06.20 13:09
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В правительстве Пензенской области 4 июня губернатор Иван Белозерцев на встрече с общественниками и председателем областного избиркома обсудил проведение в регионе голосования по изменениям в Конституцию РФ.

«Вы знаете, что президент утвердил дату голосования по поправкам в Конституцию. Центризбирком РФ утвердил новый порядок проведения процедуры. Предложенные изменения вступят в силу, если это одобрят граждане. Нам нужно обратить внимание на безопасность, соблюдение санитарных норм в условиях пандемии коронавируса. Безопасность людей - это главная задача для нас», - сказал Иван Белозерцев.

Глава региона отметил, голосование по поправкам в Конституцию - важнейшее политическое событие.

Председатель облизбиркома Александр Синюков сообщил, что голосование будет проходить на основании специального закона.

«При пандемии нужно организовать условия для соблюдения безопасности граждан. В настоящее время уже отражаются средства защиты по районам. Вторая поставка будет с 17 по 19 июня. Основное голосование будет проводиться с 25 июня по 1 июля с 8 до 20 часов. Нет понятия «досрочное голосование». Вот эти семь дней даны на всю процедуру. Голосование непосредственно на избирательном участке будет идти и на дому», - пояснил он.

Александр Синюков отметил, что на участках будут антибактериальные коврики, термометры, антисептики, людям раздадут маски и перчатки. Обязательно соблюдение социальной дистанции. Перед началом процедуры все участки обработают дезсредствами.

«В кабине для голосования лицевой шторки не предусмотрено. Поставил галку и опустил бюллетень. Предусмотрен один вопрос. Что касается голосования на дому, здесь все члены комиссии будут обеспечены средствами защиты и дополнительно дезсредствами, будут еще защитные экраны для лица. Они будут ходить с пакетиками, где для голосующих будет лежать спиртосодержащая салфетка, маска, перчатки, ручка, бланк, заявление о том, что получил. Пензенцам принесут пакет, отдадут, потом они самостоятельно проголосуют и опустят бланк либо в подъезде, либо на выходе из дома будет контейнер. Вот таким образом будет выстроена система голосования», - заключил он.

С мнениями пензенцев по поправкам можно ознакомиться в нашем следующем разделе.

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Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
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