В мэрии Пензы сообщили о новом назначении

В Пензе 4 июня появился новый заместитель главы администрации по городскому хозяйству.

Им стал Олег Денисов, который ранее занимал должность главы администрации Железнодорожного района.

«Главные задачи – подготовка города к зиме, прохождение отопительного периода 2020 – 2021 годов, завершение реализации федеральных программ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Формирование современной городской среды», а также благоустройство территорий, – обозначил он основные направления работы на ближайшее время.

Напомним, ранее эту должность занимал Денис Леонтьев, он покинул пост в марте.

Олег Денисов родился 14 мая 1977 года в городе Сердобске Пензенской области. В 2006 году закончил Северо-Западную академию государственной службы. После службы в Вооруженных силах РФ начал трудовую деятельность в администрации Сердобска.

На протяжении последних 9 лет Олег Денисов работал в администрации Железнодорожного района Пензы.