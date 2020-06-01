В Пензенской области 5 июня ожидают туман и грозу

На сайте ГУ МЧС по Пензенской области сообщили о возможности грозы 5 июня.

По данным пресс-службы управления, в области прогнозируется желтый уровень погодной опасности. Так, жителей ночью ждет туман с видимостью менее 500 метров, а днем - гроза.

5 июня в регионе будет облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, а воздух прогреется до 19-24 градусов тепла.

Спасатели обращают внимание пензенцев на то, что во время грозы не нужно подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и антенне, а также стоять рядом с окном. По возможности, лучше выключать телевизор, радио и другие электробытовые приборы.

Водителей просят не забывать включать фары ближнего света и противотуманные фонари. Скоростной режим в зонах с низкой видимостью не должен превышать 10 км/ч, а пешеходов призывают быть очень внимательными и осторожными при передвижении по улицам и дорогам.