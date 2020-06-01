Известна география новых случаев Covid-19 в Пензенской области

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Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина 4 июня сообщила о географии распространения вируса в регионе.
За сутки зарегистрировано 84 случая заражения коронавирусом. Их география:
- Пенза – 29;
- Малосердобинский район – 21;
- Заречный – 5;
- Кузнецк – 3;
- Нижнеломовский район – 3;
- Пензенский район – 6;
- Бессоновский район – 6;
- Городищенский район – 2;
- Никольский район – 1;
- Шемышейский район – 1;
- Лунинский район – 2;
- Сосновоборский район – 1;
- Сердобский район – 1;
- Каменский район – 1;
- Колышлейский район – 1.
Один из заболевших - житель Московской области.
Также Дина Черемушкина рассказала, что под наблюдением находятся 5930 человек, сняты с него – 12135. Всего с начала наблюдений зафиксировано 2669 заражений коронавирусом.