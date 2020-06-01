В Пензенской области еще три ребенка подхватили коронавирус

По ее словам, среди новых пациентов - два ребенка 5 и 7 лет и один годовалый малыш. Возраст остальных зараженных варьируется от 22 до 87 лет.

Напомним, по данным на 4 июня, всего в регионе коронавирус подтвержден у 2669 человек. Прирост за сутки составил 84 случая.