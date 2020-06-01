Колышлейская прокуратура заинтересовалась сайтами по продаже карт с бонусом

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Прокуратура Колышлейского района Пензенской области во время мониторинга сайтов обнаружила запрещенную в России информацию.
Сотрудники ведомства нашли два портала со свободным доступом, где предлагалось купить банковские карты с балансом для обналичивания.
«Бесконтрольная реализация банковских карт нарушает требования нескольких федеральных законов», - отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Иски о признании данной информации запрещенной направили в суд, где полностью удовлетворили требования надзорного органа. Сайты будут заблокированы.