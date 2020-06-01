В Камешкирском районе отечественный внедорожник влетел в жилой дом

В пензенском управлении ГИБДД рассказали об аварии, которая случилась в селе Русский Камешкир.

По данным пресс-службы управления, инцидент произошел 3 июня около 22:20 на ул. Комсомольской. 37-летний водитель отечественного УАЗа въехал в жилой дом. Автолюбителя вместе с 29-летним пассажиром госпитализировали с травмами.

По факту аварии проводится проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что водителям следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, иначе это может привести к трагедии.