В Камешкирском районе отечественный внедорожник влетел в жилой дом

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В пензенском управлении ГИБДД рассказали об аварии, которая случилась в селе Русский Камешкир.
По данным пресс-службы управления, инцидент произошел 3 июня около 22:20 на ул. Комсомольской. 37-летний водитель отечественного УАЗа въехал в жилой дом. Автолюбителя вместе с 29-летним пассажиром госпитализировали с травмами.
По факту аварии проводится проверка.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что водителям следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, иначе это может привести к трагедии.