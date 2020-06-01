Житель Лунино палкой до смерти забил мать и бабушку

В Пензенской области возбудили уголовное дело по факту смерти двух человек.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, утром 4 июня в полицию явился 24-летний житель Лунино. Он рассказал, что из-за него умерли мать и бабушка. На место выехали правоохранители.

«В ночь между ними произошел конфликт. Мужчина, находясь в состоянии опьянения, нанес женщинам деревянной палкой множественные удары по голове и телу. Потерпевшие скончались на месте», - пояснили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.

Молодого человека задержали. Сейчас с его участием проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.