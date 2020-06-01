Пензенцам рассказали, будут ли пригласительные на голосование по поправкам в Конституцию

В правительстве Пензенской области 4 июня на брифинге по вопросам проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ рассказали о ряде особенностей процедуры.

Председатель пензенского облизбиркома Александр Синюков сообщил, что участков будет 1085. Часть изменила свое местоположение – с адресами можно ознакомиться на сайте избиркома.

«Приглашений не будет из-за современных условий, связанных с пандемией. Но будет другая форма - размещение информации на подъездах, в лифтах, во всех возможных публичных местах. Рассылка может быть также в госуслугах и через СМС. С собой нужно иметь паспорт, но передавать в руки его не нужно – показывать на расстоянии», - пояснил он.

Отвечая на вопрос о пороге явки, эксперт ответил, что его нет.

«Закон не предусматривает порога явки конкретного. В своем неоднократном выступлении президент подчеркивал, что как народ проголосует, так и будет», - пояснил Александр Синюков.

Журналист ИА «Пенза-Пресс» спросил про работу наблюдателей, которые будут следить за ходом голосования. Председатель Общественной палаты Пензенской области Владимир Подобед. Он пояснил, что есть положение, которое регулирует порядок их отбора. Заявиться могут общественные организации, НКО, политические партии. На участках, предварительно, будут около трех наблюдателей.

«Наблюдатели обязательно будут направлены, потому что контроль должен быть, и наблюдатели всегда обеспечивают достоверность и легитимность любого процесса, в том числе - и общероссийского голосования», - добавил эксперт.

Со списком поправок можно будет ознакомиться на сайте облизбиркома, на участках, где подготовят информационные стенды.

Также Синюков прокомментировал возможность голосования через Госуслуги.

«В правовом плане пока такая возможность предусматривается, но технически пока не готовы. Эксперимент планируется в четырех субъектах - Москва, возможно, Московская область, Пермский край и Ненецкий автономный округ, нас там нет", - сказал он.