Пензенцам рассказали, как избежать негативных последствий после ношения перчаток

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Специалисты Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи поделились советами по уходу за кожей рук при ношении перчаток.
Заведующая поликлиническим отделением учреждения Ольга Николашина подчеркивает, что перед тем, как надеть средство защиты, необходимо вымыть руки с мылом или обработать их антисептиком, а также дождаться, когда они высохнут. Специалист отмечает, что обладателям сухой кожи на руках необходимо использовать увлажняющие и смягчающие средства. В противном случае, все может обернуться сухостью, зудом, потрескиванием и аллергическими дерматитами.
В пресс-службе регионального минздрава пояснили, что кожу нужно питать и изнутри. Ольга Николашина рекомендует включить в рацион витамин D, который еще называют самым «главным витамином». Он регулирует практически все обменные процессы в организме человека.
В случае выраженной аллергической реакции и зуда не нужно заниматься самолечением, а обратиться к врачу.
Проконсультироваться по вопросам, связанным с кожными проявлениями, а также записаться на прием в поликлиническое отделение Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи можно по телефону (8412) 32-11-29.