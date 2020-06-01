Пензенцам рассказали, как избежать негативных последствий после ношения перчаток

Заведующая поликлиническим отделением учреждения Ольга Николашина подчеркивает, что перед тем, как надеть средство защиты, необходимо вымыть руки с мылом или обработать их антисептиком, а также дождаться, когда они высохнут. Специалист отмечает, что обладателям сухой кожи на руках необходимо использовать увлажняющие и смягчающие средства. В противном случае, все может обернуться сухостью, зудом, потрескиванием и аллергическими дерматитами.

В пресс-службе регионального минздрава пояснили, что кожу нужно питать и изнутри. Ольга Николашина рекомендует включить в рацион витамин D, который еще называют самым «главным витамином». Он регулирует практически все обменные процессы в организме человека.

В случае выраженной аллергической реакции и зуда не нужно заниматься самолечением, а обратиться к врачу.

Проконсультироваться по вопросам, связанным с кожными проявлениями, а также записаться на прием в поликлиническое отделение Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи можно по телефону (8412) 32-11-29.