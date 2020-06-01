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04.06.2020г.
В 2020 году на ремонт пензенских школ и детсадов направят 103 млн руб

В 2020 году на ремонт пензенских школ и детсадов направят 103 млн руб

Чт, 04.06.20 20:31
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В 25 школах Пензенской области в эти дни непривычно многолюдно и шумно. В учреждениях полным ходом идет капитальный ремонт. Финансирование осуществляется в рамках реализации государственной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг». В регионе ее реализуют уже седьмой год подряд.

Уже 35 лет потомственный строитель Давид Мхоян ремонтирует образовательные учреждения Пензенской области. Поэтому знает толк - какую сантехнику выбрать, чтобы глаз радовала и надежной была, какую плитку положить.

«Дети – наше будущее. Для кого живем тогда? Стараемся сделать все качественно и в сроки. Надеюсь, что эту школу сдадим через полтора месяца, опережая график», - рассказал он.

В коридорах образовательного учреждения села Нечаевка Мокшанского района с утра и до вечера стоит шум дрелей, «болгарок» и «мастерков». В рамках реализации госпрограммы учреждению выделили деньги на проведение капитального ремонта. Таких масштабных работ школа еще не видела. Ждет реконструкции входная группа, полностью обновится интерьер санитарных комнат, водопровод и канализация. Кроме того, во всем здании поменяют окна.

Что уже сделано и что предстоит, строители ежедневно сообщают директору Тамаре Хохловой, а она, в свою очередь, делится информацией с земляками. За судьбу здания радеет все село. Ведь в Нечаевке школа - это нечто большее, чем просто образовательное учреждение.

«Это место, которое нас объединяет, которое делает нас ближе друг к другу. Мы чувствуем какое-то единение, когда находимся в школе, что мы не просто односельчане, а выпускники одного общеобразовательного учреждения», - сказала она.

В детский сад «Малышок» рабочего поселка Мокшан сейчас тоже ходят только взрослые - пилят, сверлят, клеят. Ремонт в самом разгаре. Деньги на него были выделены из областного бюджета. Николай Саранцев в детском саду за троих: и электрик, и сторож, и слесарь, а теперь еще и строитель на общественных началах. Признается, давно не испытывал от работы такого удовольствия.

«Приятно делать то, что кому-то нужно. Человек же должен свою душу каким-то образом очищать, тем более, когда дожил до седых волос», - отметил он.

В региональной программе «Развитие территорий» Мокшанский район участвует с 2017-го. За это время на ремонт образовательных учреждений истратили 25 миллионов рублей.

«Конечно, из муниципального бюджета такие средства вряд ли могли бы быть выделены. Огромное спасибо губернатору и правительству Пензенской области за то, что эта программа существует, за то, что большие средства выделяются на ремонт школ, чтобы привести их в новый современный комфортный вид», - сказала начальник управления образования Мокшанского района Татьяна Капитурина.

Только в 2020-м в регионе планируется отремонтировать 28 общеобразовательных школ и четыре детских сада в 17 муниципалитетах. На эти цели до конца года будут выделены 103 миллиона рублей, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
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