В 2020 году на ремонт пензенских школ и детсадов направят 103 млн руб

В 25 школах Пензенской области в эти дни непривычно многолюдно и шумно. В учреждениях полным ходом идет капитальный ремонт. Финансирование осуществляется в рамках реализации государственной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг». В регионе ее реализуют уже седьмой год подряд.

Уже 35 лет потомственный строитель Давид Мхоян ремонтирует образовательные учреждения Пензенской области. Поэтому знает толк - какую сантехнику выбрать, чтобы глаз радовала и надежной была, какую плитку положить.

«Дети – наше будущее. Для кого живем тогда? Стараемся сделать все качественно и в сроки. Надеюсь, что эту школу сдадим через полтора месяца, опережая график», - рассказал он.

В коридорах образовательного учреждения села Нечаевка Мокшанского района с утра и до вечера стоит шум дрелей, «болгарок» и «мастерков». В рамках реализации госпрограммы учреждению выделили деньги на проведение капитального ремонта. Таких масштабных работ школа еще не видела. Ждет реконструкции входная группа, полностью обновится интерьер санитарных комнат, водопровод и канализация. Кроме того, во всем здании поменяют окна.

Что уже сделано и что предстоит, строители ежедневно сообщают директору Тамаре Хохловой, а она, в свою очередь, делится информацией с земляками. За судьбу здания радеет все село. Ведь в Нечаевке школа - это нечто большее, чем просто образовательное учреждение.

«Это место, которое нас объединяет, которое делает нас ближе друг к другу. Мы чувствуем какое-то единение, когда находимся в школе, что мы не просто односельчане, а выпускники одного общеобразовательного учреждения», - сказала она.

В детский сад «Малышок» рабочего поселка Мокшан сейчас тоже ходят только взрослые - пилят, сверлят, клеят. Ремонт в самом разгаре. Деньги на него были выделены из областного бюджета. Николай Саранцев в детском саду за троих: и электрик, и сторож, и слесарь, а теперь еще и строитель на общественных началах. Признается, давно не испытывал от работы такого удовольствия.

«Приятно делать то, что кому-то нужно. Человек же должен свою душу каким-то образом очищать, тем более, когда дожил до седых волос», - отметил он.

В региональной программе «Развитие территорий» Мокшанский район участвует с 2017-го. За это время на ремонт образовательных учреждений истратили 25 миллионов рублей.

«Конечно, из муниципального бюджета такие средства вряд ли могли бы быть выделены. Огромное спасибо губернатору и правительству Пензенской области за то, что эта программа существует, за то, что большие средства выделяются на ремонт школ, чтобы привести их в новый современный комфортный вид», - сказала начальник управления образования Мокшанского района Татьяна Капитурина.

Только в 2020-м в регионе планируется отремонтировать 28 общеобразовательных школ и четыре детских сада в 17 муниципалитетах. На эти цели до конца года будут выделены 103 миллиона рублей, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.