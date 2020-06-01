В Пензе с начала года оштрафовали 268 мотоциклистов

С начала 2020 года в Пензе привлекли к административной ответственности 268 водителей мототранспортных средств. Чаще всего их штрафовали за езду без прав.

Нарушители теперь обязаны заплатить за свою беспечность от 5 до 15 тысяч рублей. Еще одно распространенное нарушение - управление мотоциклом без шлема. Это, в свою очередь, может сыграть роковую роль в случае аварии.

В 2020 году в Пензе уже зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с участием мототранспортных средств, в которых четыре человека получили ранения.

«Сотрудниками Госавтоинспекции на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение ДТП с участием водителей мототранспортных средств. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал. Кроме того, быть внимательнее при проезде перекрестков, а также использовать средства пассивной защиты», - сказала старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Пензе Юлия Филатова, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.