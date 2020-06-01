Опубликован список пензенских водоемов, где запрещено купаться

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Около пензенских водоемов установили таблички «Купаться запрещено».
Как пояснили в пресс-службе мэрии, сотрудники ГОЧС Пензы приступили к работе по установке запрещающих купание табличек. Список мест в черте города, не предназначенных для плавания:
- Заря, пруд «Полевой», ул. Зеленая горка;
- Междуречье (левый берег р.Сура);
- река Пенза (правый берег от ул. Бийской до ул. Новоселовка);
- ТЭЦ-1 (правый берег р.Сура, ул.Чапаева);
- КПД (левый берег р.Сура, ул. Литвинова);
- остров Пески;
- район Барковки;
- пруд «Кордон студеный» (Ахуны);
- озеро «Ласточка»;
- затон реки Старая Сура, (ГПЗ-24);
- пруд «Треугольное озеро», ул. Молодогвардейская (Лесной).
На сегодняшний день установлено более 15 знаков. Пензенцам напомнили, что при возникновении ЧП нужно звонить по телефону 112.