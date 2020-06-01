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04.06.2020г.
Пензенские детсады продолжают работать в формате дежурных групп

Пензенские детсады продолжают работать в формате дежурных групп

Чт, 04.06.20 21:28
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Пока режим повышенной готовности в регионе не снят, детские сады продолжают функционировать в формате дежурных групп. В каждой ввели дополнительные меры: термоконтроль, дистанцирование во время принятия пищи и дезинфекцию. Сейчас пензенские дошкольные учреждения принимают детей, чьи родители вышли на работу.

В детском саду №88 по-прежнему не слышно раскатистого смеха ребят, лишь редкие разговоры воспитателей и детворы. Дошкольное учреждение уже несколько месяцев работает в особом режиме. Несмотря на то, что многие ребята уже соскучились друг по другу, не все имеют возможность встретиться там в своих группах.

В таком формате детский сад работает с 30 марта. Из почти 500 детей сейчас три группы посещают только 23 человека. Между собой ребята из разных групп не пересекаются даже на улице. За состоянием здоровья каждого из них пристально наблюдают медработники.

«При входе они обрабатывают руки антисептиком, мы измеряем температуру тела, смотрим состояние здоровья. Если все в норме, они остаются, если чувствуют недомогания, отправляем их домой. И детей тоже осматриваем - зев, кожные покровы, измеряем температуру тела. Если что-то не так, мы звоним родителям и отправляем их домой», - рассказала фельдшер детской поликлиники №1 Пензы Наталья Шунина.

Чистоту в детском саду поддерживали и в обычное время. Теперь там ведется обработка на уровне медицинского учреждения - раз в два часа. Кроме этого, среди новых мер - дистанцирование ребятишек, в группе размещаются не более десяти человек, за столом в столовой сидят не более четырех детей, всю посуду после завтрака обеда и ужина дезинфицируют в специальных растворах. Несмотря на то, что количество подопечных резко сократилось, у воспитателей стало только больше работы.

«Они приходят в детский сад к 7:00. До приема детей минут на 30 включают бактерицидную лампу. Затем приходят помощники воспитателей и проводят дезинфекцию всего помещения – моют все поверхности, до которых часто дотрагиваются сотрудники и малыши», - сказала заведующая детским садом №88 Пензы Маргарита Бикинева.

Дошкольные учреждения продолжат работать в таком формате до окончания снятия всех ограничений. Ясно одно: к новым мерам уже привыкли не только персонал, но и родители с детьми, а значит, соблюдать их в обычное время, в качестве профилактики любых респираторных инфекций, не составит особого труда, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
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