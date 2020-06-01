Пензенские детсады продолжают работать в формате дежурных групп

Пока режим повышенной готовности в регионе не снят, детские сады продолжают функционировать в формате дежурных групп. В каждой ввели дополнительные меры: термоконтроль, дистанцирование во время принятия пищи и дезинфекцию. Сейчас пензенские дошкольные учреждения принимают детей, чьи родители вышли на работу.

В детском саду №88 по-прежнему не слышно раскатистого смеха ребят, лишь редкие разговоры воспитателей и детворы. Дошкольное учреждение уже несколько месяцев работает в особом режиме. Несмотря на то, что многие ребята уже соскучились друг по другу, не все имеют возможность встретиться там в своих группах.

В таком формате детский сад работает с 30 марта. Из почти 500 детей сейчас три группы посещают только 23 человека. Между собой ребята из разных групп не пересекаются даже на улице. За состоянием здоровья каждого из них пристально наблюдают медработники.

«При входе они обрабатывают руки антисептиком, мы измеряем температуру тела, смотрим состояние здоровья. Если все в норме, они остаются, если чувствуют недомогания, отправляем их домой. И детей тоже осматриваем - зев, кожные покровы, измеряем температуру тела. Если что-то не так, мы звоним родителям и отправляем их домой», - рассказала фельдшер детской поликлиники №1 Пензы Наталья Шунина.

Чистоту в детском саду поддерживали и в обычное время. Теперь там ведется обработка на уровне медицинского учреждения - раз в два часа. Кроме этого, среди новых мер - дистанцирование ребятишек, в группе размещаются не более десяти человек, за столом в столовой сидят не более четырех детей, всю посуду после завтрака обеда и ужина дезинфицируют в специальных растворах. Несмотря на то, что количество подопечных резко сократилось, у воспитателей стало только больше работы.

«Они приходят в детский сад к 7:00. До приема детей минут на 30 включают бактерицидную лампу. Затем приходят помощники воспитателей и проводят дезинфекцию всего помещения – моют все поверхности, до которых часто дотрагиваются сотрудники и малыши», - сказала заведующая детским садом №88 Пензы Маргарита Бикинева.

Дошкольные учреждения продолжат работать в таком формате до окончания снятия всех ограничений. Ясно одно: к новым мерам уже привыкли не только персонал, но и родители с детьми, а значит, соблюдать их в обычное время, в качестве профилактики любых респираторных инфекций, не составит особого труда, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.