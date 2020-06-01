Для пензенских бизнесменов отсрочили налоговые проверки

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Для предпринимателей Пензенской области продлили мораторий на налоговые проверки малого и среднего бизнеса до 30 июня.
По данным пресс-службы регионального минэконома, такая мера поддержки коснется всех отраслей и поможет бизнесу создать условия для возвращения к нормальной работе, а также освободить его от лишней административной нагрузки.
По словам министра экономики региона Сергея Капралова, помимо отмены налоговых проверок, в области до конца этого года приостановили плановые и внеплановые проверки субъектов малого и среднего предпринимательства. Исключение составляют внеплановые проверки, основанием для которых являются причинение вреда жизни, здоровью людей, а также возникновение чрезвычайных ситуаций.