В России появится несколько вакцин от коронавируса

В стране будет несколько вакцин от Covid-19. Они будут рассчитаны на разные группы населения, сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС .

«Одного какого-то препарата точно не будет. Будет целый спектр различных вакцин и препаратов, которые будут использоваться для разных групп», —рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на онлайн-дискуссии.

Когда точно появится вакцина, она не знает. Анна Попова отметила, что есть только примерные сроки — обнадеживаться пока рано.

Специалисты ВОЗ в настоящее время изучают восемь российских препаратов. Среди разработок дальше всех продвинулось изобретение ученых из НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Сотрудники уже испытали препарат на себе и получили антитела к коронавирусу. Сейчас вакцину испытывают на тест-группе.