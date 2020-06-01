Covid-19. Пензенцам показали, как выглядит легкое с 95% поражения

Представители Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи поделились в Сети кадрами пораженного легкого и показали, как медики борются за жизни пациентов в «красной зоне».

Фотографии и ролики появились в группе медучреждения соцсети «ВКонтакте». На видео показана компьютерная томография легкого, которое поражено болезнью на 95%. Медики отметили, что пациентка с данным недугом уже идет на поправку.

Также пользователи могут ознакомиться с тем, в каких условиях находятся врачи в «красной зоне». На кадрах видно, что медики работают в противочумных костюмах и используют специальное оборудование для спасения тяжелых пациентов.

Напомним, по состоянию на 4 июня, в регионе коронавирус подтвердился у 2669 человек. Вылечилось - 2132 пациента, а 24 скончались.