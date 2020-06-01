Пензенцам рассказали, как пройдет голосование по изменениям в Конституцию

1 июля станет финальным, но не единственным днем голосования по поправкам в Конституцию России. В общей сложности процедура одобрения изменений в главный документ страны растянется на семь дней. При этом потоки людей постараются распределить по датам и времени заранее, чтобы на участке одновременно находилось как можно меньше людей. Как и на обычном голосовании, в этом случае можно будет оформить открепительные удостоверения или проголосовать на дому.

Для голосования отвели семь дней. Финальной и основной датой станет 1 июля. Такой продолжительный срок предусмотрели для того, чтобы в пандемию на участке находилось как можно меньше людей. При этом о своих личных дате и времени голосования каждый узнает заранее. Адресных приглашений в почтовых ящиках искать не стоит. О дате сообщат либо в общих объявлениях у подъездов, либо в электронном виде. Кроме того, в избиркоме продумывают варианты напоминаний о голосовании по SMS-рассылке.

Как и при обычном голосовании предусмотрена возможность оформить открепительные удостоверения. Заявки можно подать с 5 по 21 июня через портал госуслуг, МФЦ или территориальные избирательные комиссии. Другие сроки для тех, кто решит действовать через участковые избирательные комиссии.

«С 16 июня до 21 июня. Потом обработка этих данных производится через Центральную избирательную комиссии, и не позднее 23 июня вся информация об участниках голосования, откуда они открепились и куда перешли, придет к нам. Среди них могут быть как жители нашего региона, так и других», - рассказал председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков.

Всего по региону будут работать 1085 участков. Обрабатывать дезсредствами каждый из них будут два раза в день - до и после голосования. Видеонаблюдения на этот раз не предусмотрено, но в обязательном порядке за процедурой будут следить, как минимум, пять наблюдателей. О средствах противоэпидемической защиты для каждого члена комиссии позаботятся заранее, а, кроме того, они смогут пройти тестирование на Covid-19. Из-за пандемии в голосовании появилось много новых тонкостей, например, паспорт для записи данных теперь никому передавать не нужно.

«Раньше данные о человеке вписывали от руки, а теперь они будут напечатаны. Но паспорт все равно нужен, по нему будет сверяться личность, что пришел участник голосования, например, Иванов Иван Иванович», - объяснил Александр Синюков.

На участках традиционно будут электронные формы протокола с машиночитаемым кодом, по-другому его называют QR-код. 107 участков в области оборудуют КОИБами - комплексами обработки избирательных бюллетеней. Сохранится возможность голосования на дому - традиционно ей пользуются люди маломобильной группы населения, но строгого перечня тех, кто имеет право на такое голосование, нет, поэтому воспользоваться этой формой могут даже родители, которым не с кем оставить ребенка.

В случае, если человек меняет паспорт или переезжает, он тоже сможет проголосовать. В каждом районе откроют участок, к которому пришедший может прикрепиться без регистрации. В Пензе такой участок будет располагаться по адресу улица Плеханова, 15. Это уникальное голосование не предусматривает порога явки для его легитимности.

Изменения в Конституцию России будут признаны одобренными, если за них выскажутся больше половины проголосовавших, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.