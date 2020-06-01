В Пензе на ГПЗ-24 эвакуировали 10 человек из-за пожара

В управлении МЧС по Пензенской области рассказали о пожаре, который случился днем 4 июня в микрорайоне ГПЗ-24.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около 14:40. Спасатели выехали к дому №5а на ул. Антонова. В квартире на третьем этаже 10-ти этажного дома вспыхнула ванная комната. Огонь распространился по площади 4 квадратных метров. Сотрудники МЧС эвакуировали из многоквартирного дома 10 человек. С огнем боролись два пожарных расчета с помощью автолестницы.

Также очевидцы поделились в группе соцсети «ВКонтакте» видеороликом, на котором видно дым, который идет из окна квартиры.

По факту пожара проводится проверка.

МЧС призывают пензенцев не оставлять без присмотра включенными бытовые приборы, плиты, проверять исправность проводки.