Пензенцам показали, как сейчас выглядит Фонтанная площадь

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В Пензе продолжается реконструкция Фонтанной площади. В мэрии рассказали, на каком этапе работ находится объект.
В настоящее время специалисты прокладывают внутреннюю систему водоснабжения, занимаются устройством наружных сетей и монтажом освещения. Также строители выполняют устройство песчаного и щебеночного основания под плиту.
Как пишет пресс-служба горадминистрации, работы по реконструкции проводятся по двум контрактам – на устройство самого фонтана и благоустройство прилегающей территории. Срок окончания по первому документу - 15 июля, а по второму – 25 августа 2020 года.
По проекту, новый фонтан будет управляемый и светомузыкальный. Кроме того, у него увеличатся габариты. По бокам чаши будут обустроены два плоскостных фонтана, работающих в единой системе управления. На территории запланированы зоны отдыха для взрослых и детей, игровая площадка и установка малых архитектурных форм.