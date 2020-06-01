В Грабово на несколько часов приостановят подачу газа

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ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» информирует, что из-за с проведением АО «Газпром газораспределение Пенза» работ на сетях газораспределения будет приостановлено газоснабжение абонентов села Грабово Бессоновского района.
Газоснабжение приостановят 23 июня с 9:00 до 16:00. Это касается домов по улицам:
- ул. Заводская;
- ул. Майская;
- ул. Центральная;
- ул. Пионерская;
- ул. Красноармейская.